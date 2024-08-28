Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 11:15

Политика

Выборы депутатов Московской городской думы пройдут с 6 по 8 сентября

Выборы депутатов Московской городской думы пройдут с 6 по 8 сентября

Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Председатель МГД Шапошников поприветствовал делегатов форума БРИКС

Общественный штаб: тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

В Общественном штабе отметили успех тестового голосования

Квадрокоптеры и средства связи поставили в группировки "Белгород" и "Брянск"

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о важности сохранения диалога между Москвой и Киевом

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил следы ударов дронов по Курской АЭС

Минобороны РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ в Курской области

Дмитрий Песков прокомментировал арест Павла Дурова в Париже

В Москве с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Московской городской думы. А жители Троицкого и Новомосковского округов и района Куркино выберут еще и муниципальных депутатов.

Для жителей Москвы доступны два вида голосования: в избирательном участке и онлайн. Для того чтобы сделать выбор со смартфона, планшета нужна полная запись на mos.ru.

Принять участие в выборах могут только совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе.

Проголосовать возможно и на дому. Надомное электронное голосование доступно тем, у кого есть уважительная причина: болезнь, инвалидность. Для этого потребуется заранее подать заявку в участковую избирательную комиссию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика