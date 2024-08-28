Выборы депутатов Московской городской думы пройдут с 6 по 8 сентября

В Москве с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Московской городской думы. А жители Троицкого и Новомосковского округов и района Куркино выберут еще и муниципальных депутатов.

Для жителей Москвы доступны два вида голосования: в избирательном участке и онлайн. Для того чтобы сделать выбор со смартфона, планшета нужна полная запись на mos.ru.

Принять участие в выборах могут только совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе.

Проголосовать возможно и на дому. Надомное электронное голосование доступно тем, у кого есть уважительная причина: болезнь, инвалидность. Для этого потребуется заранее подать заявку в участковую избирательную комиссию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.