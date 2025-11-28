Трамп заявил, что остановит миграцию из стран третьего мира

США приостановят миграцию из стран третьего мира. Президент США Дональд Трамп заявил, что официальная численность иностранцев в штатах составляет 53 миллиона человек.

По его словам, большая часть этих людей живет за счет социального обеспечения, они приезжают из неблагополучных государств. Трамп подчеркнул, что навсегда приостановит миграцию из всех неблагополучных стран, чтобы позволить системе штатов полностью восстановиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.