Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

По данным Минобороны, нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двум штурмовым полкам ВСУ. За время проведения специальной военной операции уничтожены более 950 самолетов и вертолетов, почти 93 тысячи беспилотников и свыше 25 тысяч танков и боевых бронированных машин противника.

