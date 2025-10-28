Форма поиска по сайту

28 октября, 11:30

Политика

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ

Захарова прокомментировала прогулки европейцев с воображаемыми собаками

"Мослекторий": Андрей Волынский – о взаимодействии России и Китая

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили убрать в ресторанах и кафе солонки и сахарницы

В Москве подписали совместное заявление столиц стран БРИКС

Россиянам могут разрешить плановую госпитализацию в любом регионе страны

Новости мира: власти Венесуэлы назвали провокацией учения США в Карибском бассейне

Российские войска окружили Купянск в Харьковской области

Новости мира: Трамп может расширить удары по Венесуэле и Колумбии

Новости мира: два человека задержаны по подозрению в ограблении Лувра

Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

По данным Минобороны, нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двум штурмовым полкам ВСУ. За время проведения специальной военной операции уничтожены более 950 самолетов и вертолетов, почти 93 тысячи беспилотников и свыше 25 тысяч танков и боевых бронированных машин противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Евдокимов

