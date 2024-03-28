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28 марта, 11:30

Политика

Новости мира: Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в "Крокусе"

Новости мира: Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в "Крокусе"

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Немецкие спецслужбы не знали о готовящемся теракте в "Крокус Сити Холле", в отличие от американских. Так трагедию прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он допустил, что у Вашингтона могли быть зацепки, ведь они предупреждали об опасности заранее, однако срок годности этого предупреждения был на два дня. Тем временем США пытаются оправдать Украину, заявляя, что ее следа в трагедии нет.

Восемь грузовых вагонов сошли с рельсов в Актюбинской области Казахстана. Видео с места публикуют в Сети очевидцы: части поезда разбросало по разные стороны от путей. Известно, что в вагонах перевозили газированные напитки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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