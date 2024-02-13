Эксперт рассказала, как украинские и американские спецслужбы вымогают деньги у россиян

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Спецслужбы Украины и Америки вымогают у граждан РФ деньги и вербуют их в террористы, используя мошеннические схемы. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила журналист и правозащитник Анастасия Кашеварова.

Первая схема, которой пользуются злоумышленники, – звонки от "следователя", отметила она. Также они присылают фейковые сообщения в родительские школьные чаты, например, "завтра будет теракт", сказала эксперт и объяснила, что таким образом россиян пытаются вывести из себя.

Кроме того, уточнила правозащитник, сотрудники украинских и американских спецслужб склоняют людей стать террористами. Сюда входят школьные звонки о минировании, поджоги военкоматов и отделов полиции, порча имущества и другое, перечислила Кашеварова.

Помимо этого, злоумышленники еще крадут данные российских военных, указала эксперт. Так, если жена, мать или сестра бойца не может выйти на связь с родным человеком, то она выкладывает в интернет пост с просьбой найти человека и прикрепляет фото, не догадываясь, что сама снабдила украинские спецслужбы ценной информацией, уточнила журналист и подчеркнула, что многие группы в соцсетях и мессенджерах созданы именно для сбора таких сведений.

Далее, продолжила Кашеварова, якобы сотрудники Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят деньги за то, чтобы включить российских военных в списки на обмен. Или они могут попросить выйти на митинг, или что-нибудь поджечь, рассказала эксперт и предупредила, что в подобных случаях гражданам нужно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что российские спецслужбы и правоохранители с начала спецоперации предотвратили на территории страны 419 террористических преступлений. Также с начала СВО в интернете нашли и удалили более 360 тысяч экстремистских материалов и заблокировали доступ к 70 тысячам страниц.

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