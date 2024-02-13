Силовики предотвратили подрыв на газораспределительной станции в Ленобласти

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Силовики предотвратили подрыв на газораспределительной станции в Ленинградской области, ФСБ РФ задержала иностранного гражданина, у которого было найдено пять взрывных устройств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, диверсия была спланирована украинскими спецслужбами.

"В результате отработки поступившего сигнала о появлении подозрительного лица в районе газораспределительной станции и своевременных, скоординированных действий преступник был выявлен и задержан. Им оказался иностранный гражданин, украинец по национальности", – говорится в сообщении.

В ЦОС добавили, что у задержанного нашли пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению. Он пытался заложить их на трубопроводном узле, заключили в ФСБ.

Ранее стало известно, что российские силовики предотвратили теракт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ). В Крыму задержали группу лиц в составе россиян В. А. Боднаря, О. В. Шевченко и В. В. Ананьева. Они готовили в Симферополе подрыв автомобиля, который принадлежит одному из представителей органов власти республики, указали в ФСБ.

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