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27 марта, 07:30

Политика

Задержание главы Гагаузии Гуцул вызвало волну протестов в Молдавии

Задержание главы Гагаузии Гуцул вызвало волну протестов в Молдавии

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В Молдавии продолжаются массовые протесты после задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул. Политик была арестована в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Стамбул на международный форум. Официально ее обвиняют в коррупции, однако сторонники считают арест политически мотивированным.

Политологи связывают инцидент с предстоящими парламентскими выборами, отмечая, что власти начали "зачистку политического поля". Депутаты от оппозиционного блока "Победа" заявили о системном давлении на политиков, выступающих против курса президента Майи Санду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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