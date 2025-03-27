Задержание главы Гагаузии Гуцул вызвало волну протестов в Молдавии

В Молдавии продолжаются массовые протесты после задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул. Политик была арестована в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Стамбул на международный форум. Официально ее обвиняют в коррупции, однако сторонники считают арест политически мотивированным.

Политологи связывают инцидент с предстоящими парламентскими выборами, отмечая, что власти начали "зачистку политического поля". Депутаты от оппозиционного блока "Победа" заявили о системном давлении на политиков, выступающих против курса президента Майи Санду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.