Четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта. Место его проведения еще согласовывается. Последние трехсторонние консультации прошли 17–18 февраля в Женеве.

О результатах почти неизвестно, но эксперты называют это положительным показателем. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что финализировать всю работу должна встреча на высшем уровне России и Украины.

