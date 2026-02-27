27 февраля, 11:45Политика
Четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта
Четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта. Место его проведения еще согласовывается. Последние трехсторонние консультации прошли 17–18 февраля в Женеве.
О результатах почти неизвестно, но эксперты называют это положительным показателем. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что финализировать всю работу должна встреча на высшем уровне России и Украины.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.