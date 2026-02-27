В Сумской области бойцы 34-й гвардейской мотострелковой бригады ВС России выявили перемещение противника и передали координаты, после чего самоходная артиллерия нанесла удары по укрепленным позициям и пункту управления дронами Вооруженных сил Украины. Группировка "Север" вела огонь с закрытых позиций.

Тем временем в зоне действия группировки "Восток" расчеты зенитно-ракетного комплекса "Бук" предотвратили попытку украинских военных атаковать гражданскую инфраструктуру. Российские военнослужащие поразили разведывательные БПЛА и управляемые авиабомбы ВСУ.

