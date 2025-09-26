Китайцам официально запретят ныть в интернете с 1 октября

Китайцам с 1 октября будет запрещено ныть и делиться негативом в интернет-пространстве. Публикации о тяжелой работе, не имеющей смысла, или ином пессимизме будут приводить к блокировке аккаунта и штрафам.

Регулятор будет активно мониторить контент, чтобы выявлять "преувеличение отдельных негативных случаев" и теории заговора. Цель – сохранить общественную стабильность, пресекая любые попытки дестабилизации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.