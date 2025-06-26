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26 июня, 08:00

Политика

Национальный мессенджер Max интегрируют с "Госуслугами" к осени

Национальный мессенджер Max интегрируют с "Госуслугами" к осени

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В октябре–ноябре национальный мессенджер Max планируют интегрировать с порталом "Госуслуги". Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.

С сентября Max начнут по умолчанию предустанавливать на все новые устройства, продаваемые в России. В дальнейшем мессенджер должен объединить в себе доступ к государственным и платежным сервисам.

Одной из ключевых особенностей Max станет усиленная система защиты: при регистрации будет запрещено использовать виртуальные номера телефонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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