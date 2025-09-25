Форма поиска по сайту

В Госдуме предложили увеличить штраф за езду с детьми на электросамокатах

В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение правил дорожного движения на электросамокатах до 10 тысяч рублей. Основное внимание уделили езде с детьми младше семи лет – именно за это нарушение будут наказывать в первую очередь.

Парламентарии считают, что нынешний штраф в 5 тысяч рублей не соответствует рискам для безопасности. Эксперты подчеркивают, что при ДТП с самокатами действуют те же правила, что и с автомобилями, но установить виновного часто трудно из-за отсутствия номеров и идентификации водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

