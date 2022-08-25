Сотрудник американского посольства разгуливал по Москве в нетрезвом состоянии

В Москве сотрудник американского посольства разгуливал по городу пьяным. Его путь зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Уточняется, что кадры были сделаны еще в конце июля, но только сейчас появились в интернете. На них видно, что мужчина с трудом передвигался, падал на асфальт, чуть не попал под машину, а по дороге встретил сразу нескольких сотрудников полиции.

В дипведомстве произошедшее пока что никак не прокомментировали. А в МИД России иронично заметили, что Госдеп США должен доплачивать сотрудникам посольства за тяжелые условия работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.