Энергоснабжение восстановили в ряде населенных пунктов Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подачу электричества восстановили в Херсоне и ряде других населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале военно-гражданской администрации региона.

"Восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", – говорится в публикации.

Отмечается, что для решения проблемы задействованы все необходимые ресурсы. Ее полное устранение ожидается в ближайшее время, жителей региона призывают сохранять спокойствие.

В четверг, 25 августа, без электроэнергии остались Херсон и некоторые другие населенные пункты Херсонской области. Причину случившегося замглавы администрации региона не называл.

С аналогичной проблемой столкнулась Запорожская область. Там из-за обстрелов ВСУ произошло массовое возгорание поля и подлеска, что привело к короткому замыканию в сети. Из-за сбоя в электроснабжении на Запорожской АЭС сработали системы безопасности.

