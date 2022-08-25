Энергоснабжение восстановили в ряде населенных пунктов Херсонской области

16:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Подачу электричества восстановили в Херсоне и ряде других населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале военно-гражданской администрации региона.
"Восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", – говорится в публикации.
Отмечается, что для решения проблемы задействованы все необходимые ресурсы. Ее полное устранение ожидается в ближайшее время, жителей региона призывают сохранять спокойствие.
В четверг, 25 августа, без электроэнергии остались Херсон и некоторые другие населенные пункты Херсонской области. Причину случившегося замглавы администрации региона не называл.
С аналогичной проблемой столкнулась Запорожская область. Там из-за обстрелов ВСУ произошло массовое возгорание поля и подлеска, что привело к короткому замыканию в сети. Из-за сбоя в электроснабжении на Запорожской АЭС сработали системы безопасности.
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