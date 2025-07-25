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25 июля, 22:15

Политика

Совет Федерации предложил запретить пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов

Совет Федерации предложил запретить пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов

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В Совете Федерации предложили запретить размещение пунктов выдачи заказов и дарксторов на первых этажах жилых домов. Инициатива уже получила поддержку в Минстрое и Минпромторге. Причиной стали многочисленные жалобы жителей на шум, загруженные дворы и проблемы с парковкой.

По словам законодателей, задача – учесть интересы всех сторон и найти баланс между удобством горожан и возможностями бизнеса. Большинство проблем возникает в старых домах, где отсутствуют коммерческие площади и ограничено пространство для транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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