Марианна Максимовская стала гендиректором "VK Видео"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Марианна Максимовская стала генеральным директором сервиса "VK Видео". Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

В качестве гендиректора Максимовская будет отвечать за стратегию платформы и внедрение новых форматов контента, которые будут соответствовать актуальным тенденциям и запросам аудитории.

"Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиаплатформ и в продюсировании контента помогут "VK Видео" реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов", – говорится в заявлении.

С 1991 по 2015 год Максимовская работала на федеральных каналах России, таких как НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. Кроме того, она занимала должности вице-президента и президента в коммуникационно-консалтинговой группе компаний "Михайлов и Партнеры".

Ранее Дарья Котова стала директором Музея современного искусства "Гараж". Она начала работу там в качестве ассистента отдела по связям с общественностью в 2010 году. Затем Котова работала руководителем департамента развития, маркетинга и рекламы музея. В настоящее время она также управляет эндаумент-фондом учреждения.