Дарья Котова стала директором Музея "Гараж"

Фото: garagemca.org

Дарья Котова стала директором Музея современного искусства "Гараж", сообщает учреждение на сайте.

Ранее эту должность занимал Антон Белов. На посту директора он находился с 2010 года.

Котова приступит к исполнению обязанностей с 17 апреля. Она начала работу в музее в качестве ассистента отдела по связям с общественностью в 2010 году.

В дальнейшем Котова работала руководителем департамента развития, маркетинга и рекламы музея. В настоящее время она также управляет эндаумент-фондом учреждения.

Ранее главным редактором издания "Правила жизни" был назначен основатель группы Therr Maitz Антон Беляев. Исполнитель сменил на должности Трифона Бебутова, которого назначили на пост летом 2023 года. Вместе с тем Алла Хечумова стала управляющим брендом журнала.