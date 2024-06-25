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25 июня, 08:45

Политика

Новости мира: в Великобритании выпустили из тюрьмы Джулиана Ассанжа

Новости мира: в Великобритании выпустили из тюрьмы Джулиана Ассанжа

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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выпустили из тюрьмы в Великобритании. Кадры освобождения опубликовали его соратники. Программист отправился на родину в Австралию. Ранее стало известно, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США по обвинению в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. В качестве наказания ему назначили 5 лет, которые он уже отсидел в тюрьме Великобритании.

Клуб с тремя россиянами впервые в истории стал обладателям престижного хоккейного кубка Стэнли. В финальном матче Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов в составе команды Florida Panthers обыграли Edmonton Oilers со счетом 2:1. Встреча состоялась на домашней площадке Флориды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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