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25 июня, 07:45

Политика

ВС РФ сорвали ротацию украинских подразделений на донецком направлении

ВС РФ сорвали ротацию украинских подразделений на донецком направлении

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ВС РФ нанесли удар по месту подготовки военных ВСУ

Артиллеристы Южной группировки войск РФ сорвали ротацию украинских подразделений на донецком направлении. По штурмовым группам противника, который укрывался в лесополосе, наносились удары из минометов "Василек".

Также российские военные показали работу боевой машины "ТОС-2" на авдеевском направлении. Данная машина может поражать цели на дистанции до 20 километров.

Подробнее о том, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

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