ВС РФ сорвали ротацию украинских подразделений на донецком направлении

Артиллеристы Южной группировки войск РФ сорвали ротацию украинских подразделений на донецком направлении. По штурмовым группам противника, который укрывался в лесополосе, наносились удары из минометов "Василек".

Также российские военные показали работу боевой машины "ТОС-2" на авдеевском направлении. Данная машина может поражать цели на дистанции до 20 километров.

Подробнее о том, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

