Новости мира: в США внесли в список способов казни расстрел

В США будут расстреливать преступников, приговоренных к высшей мере наказания. Минюст страны внес этот способ смертной казни в список официально разрешенных. Кроме того, такие приговоры теперь будут быстрее приводить в исполнение. Ускорить этот процесс распорядился президент США Дональд Трамп в первый же день после своего избрания. В Белом Доме считают, что это позволит сократить число особо тяжких преступлений.

В Нидерландах полиция снова разогнала протест против мигрантов. В одном из небольших муниципалитетов страны уже несколько дней не прекращаются митинги. Местные жители недовольны тем, что рядом с ними разместили 110 мужчин-беженцев. Горожане считают, что поток мигрантов никто не контролирует. Для разгона протестующих полиция применяет дубинки и служебных собак.

