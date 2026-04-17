Родителей начали привлекать к уголовной ответственности за покупку мотоцикла ребенку. Об этом рассказали юристы.

Например, в Иркутской области женщина получила 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты за соответствующий подарок несовершеннолетнему сыну. Подросток на этом мотоцикле сбил насмерть школьницу.

Как пояснили эксперты, суды начали рассматривать такие дела с точки зрения вовлечения детей в опасные действия. Однако адвокаты выразили обеспокоенность, так как если инстанции начнут признавать опасными в том числе велосипед, самокат или скейт, то уже любой подарок может стать поводом для уголовного дела

