Танкисты 68-го армейского корпуса группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. В Донецкой Народной Республике (ДНР) российские бойцы закрепились в Рай-Александровке близ Славянска.

По данным Минобороны, за время проведения СВО уничтожен 671 самолет ВСУ, 284 вертолета и более 130 тысяч беспилотников. Противник потерял свыше 28 тысяч танков и боевых машин и 1,6 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

