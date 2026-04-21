Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой войск в зоне СВО. Говоря о ситуации на фронтах, он сообщил, что под контроль России с начала 2026 года перешли более 1 700 квадратных километров и 80 населенных пунктов.

По словам Герасимова, в ДНР сейчас передовые подразделения российских войск находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в 7 километрах от Краматорска.

