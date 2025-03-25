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25 марта, 15:45

Политика

Новости мира: Армения рассмотрит вопрос о вступлении в ЕС

Новости мира: Армения рассмотрит вопрос о вступлении в ЕС

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Парламент Армении готовится к окончательному рассмотрению документа о намерении вступить в Евросоюз. Голосование запланировано на 26 марта, хотя официального предложения о членстве от ЕС не поступало. Правящая партия поддерживает инициативу, в то время как оппозиция считает ее юридически несостоятельной и угрожающей торговым отношениям в рамках ЕАЭС.

В Чехии произошел взрыв на военном складе, в результате чего один человек получил ранения и был доставлен в больницу вертолетом. Следователи рассматривают техническую неисправность как возможную причину происшествия. Территория вокруг склада частично перекрыта, персонал эвакуирован.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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