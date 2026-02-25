МИД России отменил рекомендацию воздержаться от посещения Венесуэлы. В ведомстве отметили, что сейчас власти контролируют внутреннюю ситуацию и обеспечивают общественный порядок. Многие авиаперевозчики готовы возобновить полеты в Венесуэлу.

Туристам советуют соблюдать меры личной безопасности и следить за сообщениями МИД и российских загранучреждений. Ситуация в стране стала нестабильной в начале января. Тогда президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены американским спецназом и вывезены в Нью-Йорк.

