Трамп провел встречу с Макроном

Президент США Дональд Трамп провел встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Лидер Штатов заявил, что обсуждает с Россией совместные крупные экономические проекты, а также вопросы урегулирования конфликта на Украине, с учетом сохранения всех основных требований со стороны Москвы.



Кроме того, США заинтересованы в покупке огромных запасов редкоземельных металлов России и других ценных ресурсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

