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24 февраля, 23:15

Политика

Трамп провел встречу с Макроном

Трамп провел встречу с Макроном

Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

Путин заявил, что РФ ничего не имеет против сохранения украинской государственности

Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину

Трамп заявил, что работает с РФ по вопросам экономического развития

Постпред РФ при ООН назвал проект резолюции США по Украине шагом в правильном направлении

Делегации России и США договорились сесть за стол переговоров на этой неделе

ВС РФ нанесли удар по военной критической инфраструктуре Украины

Министр торговли Новой Зеландии Бейли ушел в отставку после инцидента на работе

Сергей Лавров встретился с президентом Турции в Анкаре

Президент США Дональд Трамп провел встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Лидер Штатов заявил, что обсуждает с Россией совместные крупные экономические проекты, а также вопросы урегулирования конфликта на Украине, с учетом сохранения всех основных требований со стороны Москвы.

Кроме того, США заинтересованы в покупке огромных запасов редкоземельных металлов России и других ценных ресурсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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