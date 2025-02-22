Врио канцлера Австрии Шалленберг заявил об уходе из политики

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Глава МИД Австрии и врио канцлера страны Александер Шалленберг решил уйти в отставку из политики. Об этом он заявил в соцсети Х.

"Как говорили древние греки, единственная постоянная вещь в жизни – это перемены. После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства Австрии я решил, что настало время перемен. Это решение не пришло внезапно", – отметил он.

По словам Шалленберга, это было обдуманное решение, которое зрело с начала года. Он добавил, что "работать для народа Австрии и нести ответственность было и остается величайшей честью в его жизни".

Ранее в отставку ушел глава Минобороны Колумбии Иван Веласкес Гомес. Между тем газета Tiempo назвала министра обороны шестым чиновником, подавшим в отставку на фоне кризиса колумбийского правительства.

Издание напомнило, что президент страны Густаво Петро попросил всех министров и глав ведомств уйти в протокольную отставку для формирования нового правительства.

