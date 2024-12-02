Пэт Гельзингер покинул пост гендиректора компании Intel

Фото: depositphotos/wolterke

Пэт Гельзингер ушел с поста генерального директора американской компании Intel. Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет РИА Новости.

Как отметили в корпорации, Гельзингер ушел в отставку после карьеры более чем в 40 лет. Он также вышел из состава совета директоров 1 декабря 2024 года.

В Intel пояснили, что временно исполнять обязанности гендиректора будут вице-президент и финансовый директор Дэвид Зинснер и руководитель подразделения Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус. Кроме того, временным исполнительным председателем совета директоров станет Фрэнк Йери.

Совет директоров Intel уже сформировал комитет по поиску нового гендиректора.

Между тем в России вся деятельность корпорации была приостановлена в апреле 2022 года. На конец 2023-го в российском Intel работали два человека, при этом ранее в РФ у компании насчитывалось 1,2 тысячи сотрудников.

В апреле 2024 года Intel продала свой крупнейший офис в России, который находился в Нижнем Новгороде. Известно, что договор стороны подписали еще в январе.