Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании маркетплейсов

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о регулировании работы маркетплейсов. Теперь маркетплейсы обязаны заранее уведомлять продавцов о планируемых акциях и скидках. Продавец получает право самостоятельно решать, участвовать ли в акции.

При этом маркетплейсы не смогут изменять порядок отображения товаров. Теперь предложения со скидками и без них будут демонстрироваться вместе, без дискриминации в поисковой выдаче. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.