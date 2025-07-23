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23 июля, 12:15

Политика

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании маркетплейсов

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании маркетплейсов

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон о регулировании работы маркетплейсов. Теперь маркетплейсы обязаны заранее уведомлять продавцов о планируемых акциях и скидках. Продавец получает право самостоятельно решать, участвовать ли в акции.

При этом маркетплейсы не смогут изменять порядок отображения товаров. Теперь предложения со скидками и без них будут демонстрироваться вместе, без дискриминации в поисковой выдаче. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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