Политолог рассказал, какими могут быть действия Ирана после ударов США

Политолог, специалист по Ирану и странам Среднего Востока, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов рассказал, какими могут быть действия Ирана после ударов США.

По его словам, есть несколько сценариев, которые можно было бы реализовать Ирану после ударов со стороны США. Первый – это перекрытие Армутского пролива. Это ударит по экономикам стран залива, которые торгуют нефтью. Второй сценарий – это нанесение ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Также Иран может нанести сильный удар по Израилю.

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