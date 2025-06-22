Лидер демократов США Шумер: Трамп должен ответить перед конгрессом за удары по Ирану

Фото: 123RF/palinchak

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал президента Дональда Трампа объяснится перед американским конгрессом за свои действия против Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Шумера.

Политик потребовал от Трампа предоставить народу США ясные ответы о предпринятых действиях и их влиянии на безопасность страны. По словам Шумера, президент не должен вести Штаты к войне без какой-либо стратегии. Он призвал к стратегической ясности в действиях против Ирана.

Лидер демократов также указал на заметное повышение риска разрушительной войны. Шумер призвал сенат проголосовать за резолюцию, требующую от президента уведомлять конгресс за 48 часов до намеченных действий войск.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, которые находятся в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Трампа, силам США удалось полностью уничтожить объекты Ирана по обогащению Ирана.

Он призвал Тегеран вернуться за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт дипломатичным путем. В противном случае последуют новые удары по иранской территории, пригрозил президент США.

В Иране обвинили Штаты в нападении на ядерные объекты. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что теперь США официально вступили в войну с Ираном.