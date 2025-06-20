Собянин: на ПМЭФ представили технологии, которые меняют жизнь москвичей

Диагностический комплекс и иные инновации представила Москва на Петербургском международном экономическом форуме. Как отметил Сергей Собянин, город показывает технологии, которые уже активно используются в тех областях, где они действительно важны – в системе здравоохранения, в образовании и повседневной жизни.

Например, диагностический комплекс проверяет основные показатели здоровья: от уровня кислорода в крови до состояния сердечно-сосудистой системы. В панорамной 360-градусной зоне представили цифровые решения, телемедицину и новые стандарты медпомощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

