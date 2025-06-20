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Новости

20 июня, 22:45

Мэр Москвы

Собянин: на ПМЭФ представили технологии, которые меняют жизнь москвичей

Собянин: на ПМЭФ представили технологии, которые меняют жизнь москвичей

Собянин оценил возможность возвращения иностранных инвесторов в Москву

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Сергей Собянин: в Москве запущен третий регулярный речной маршрут

Собянин: регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ открыт в Москве

Собянин объявил об открытии серийного производства солнечных батарей в Москве

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Собянин: цифровые решения Москвы в строительстве будут применять по всей стране

Собянин: Москва стала лидером по состоянию инвестклимата в субъектах РФ

Мэр Москвы: столица стала лидером России по состоянию инвестклимата

Диагностический комплекс и иные инновации представила Москва на Петербургском международном экономическом форуме. Как отметил Сергей Собянин, город показывает технологии, которые уже активно используются в тех областях, где они действительно важны – в системе здравоохранения, в образовании и повседневной жизни.

Например, диагностический комплекс проверяет основные показатели здоровья: от уровня кислорода в крови до состояния сердечно-сосудистой системы. В панорамной 360-градусной зоне представили цифровые решения, телемедицину и новые стандарты медпомощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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