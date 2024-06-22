Захарова пообещала ответ Москвы при закрытии визовых центов РФ в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва даст адекватный ответ в случае закрытия властями США визовых центров России и лишения дипломатов налоговых привилегий.

Днем ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что оба визовых центра России в США закрылись, а дипломаты РФ были лишены налоговых привилегий в стране. Он отметил, что российские дипломаты не прекратят работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

