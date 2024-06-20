Кремль: РФ приветствует готовность Вьетнама помогать в поиске решения конфликта на Украине

Фото: ТАСС/AP/Minh Hoang

Россия приветствует готовность Вьетнама участвовать в международных усилиях, направленных на поиск путей мирного решения украинского конфликта, сказано в совместном заявлении двух государств о дальнейшем углублении партнерства. Документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

"Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать мирными средствами, согласно международному праву и принципам Устава ООН с учетом законных интересов вовлеченных сторон во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире", – говорится в документе.

Владимир Путин прибыл в столицу Вьетнама в ночь на 20 июня. В ходе этого визита состоялись переговоры двух стран с участием глав государств.

Беседа длилась почти 1,5 часа. Вьетнамский лидер То Лам назвал встречу успешной и отметил, что они с главой российского государства обменялись откровенными мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.

В свою очередь, российский президент заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом относится к числу приоритетов Москвы. Путин также напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие с момента подписания договора о дружественных отношениях между РФ и Вьетнамом.

