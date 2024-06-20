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20 июня, 17:20

Политика

Суд продлил арест замминистра обороны Иванову и его сообщнику по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы продлил арест замминистра обороны РФ Тимуру Иванову и его предполагаемому сообщнику бизнесмену Сергею Бородину, которые подозреваются в получении более миллиарда рублей взятки, до 23 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По информации СМИ, в зале суда Иванов заявил, что больше не является заместителем министра обороны РФ. Однако другие корреспонденты утверждали, что он такого не говорил.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля, свою вину он не признал. По версии СК, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Бородина заключили под стражу 24 апреля. По версии следствия, Бородин дружил с Ивановым, поэтому получал взятки, оказывая услуги имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ними под стражу были заключены Александр Фомин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, последнего арестовали за растрату.

Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест

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