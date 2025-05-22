Новости мира: WSJ сообщила возможное место следующих переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Ватикане. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По данным ее источников, произойдет это в середине июня, присутствовать будут представители американской стороны госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог. Якобы такое заявление сделал президент Штатов Дональд Трамп. Ранее Папа Римский Лев XIV подтвердил премьер-министру Италии Джордже Мелони готовность принять делегации в Ватикане. В Кремле тогда заявили, что решение о месте следующей встречи пока не принято.

Тем временем после убийства израильских дипломатов в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в дипмиссиях страны по всему миру. Двух сотрудников посольства Израиля застрелили у еврейского музея в Вашингтоне. Как сообщили в полиции города, они уходили с мероприятия, когда 30-летний подозреваемый достал оружие. Он задержан. Во время ареста мужчина выкрикивал лозунг о свободе Палестины. Власти Соединенных Штатов назвали преступление актом антисемитского насилия.

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