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22 апреля, 23:30

Политика

Бронегруппа ВС РФ захватила опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

Бронегруппа ВС РФ захватила опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

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В зоне СВО бронегруппа российских военных захватила опорный пункт ВСУ под Часовым Яром. Кроме того, в районе Новокалиново ВС РФ удалось взять контроль над лесополосой, отодвинув позиции противника более чем на два километра.

Вдобавок к этому, после многомесячного штурма российским морским пехотинцам удалось освободить Новомихайловку. Об этом сообщает командир отряда "Шторм". Взятие этого населенного пункта открывает фланг Угледарской группировки ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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