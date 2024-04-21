ТАСС: в Харькове и Херсоне прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Сирены воздушной тревоги работали в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.

Ранее сообщалось, что два портовых терминала, которые специализируются на перевалке агропродукции, были поражены в порту близ Одессы.

До этого подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что удар российской армии был зафиксирован в районе аэродрома Канатово в Кировограде. После удара в сторону аэродрома проехали 8 скорых.