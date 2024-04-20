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20 апреля, 14:55

Происшествия

Украинского шпиона задержали в Северной Осетии при попытке пересечь границу

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Гражданина Украины задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии при попытке пересечь границу, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике.

Установлено, что 36-летний украинец собирал и с помощью интернет-мессенджера передавал украинским спецслужбам информацию о расположении личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту шпионажа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал его.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР, которая подозревается в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинских каналов в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

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