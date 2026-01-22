Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москву прибудут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле состоятся переговоры, на которых будут затронуты вопросы украинского урегулирования и другие сопутствующие темы.

Известно, что во время своих визитов в российскую столицу Уиткофф знакомится с русской кухней и любит гулять по городу.

