Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 18:15

Политика

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву в ближайшие часы

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву в ближайшие часы

"Новости дня": Путин встретится с спецпредставителем президента США Уиткоффом

"Деньги 24": в России могут заблокировать сервисы для оплаты покупок в видеоиграх

Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 млрд долларов

Спецпосланник США Уиткофф заявил об одном ключевом вопросе по урегулированию на Украине

Новости мира: Трамп может предложить гренландцам по 1 млн долларов за присоединение к США

Подразделения группировки "Север" продвинулись в зоне СВО

"Деньги 24": в Госдуме предложили ввести самозапрет на платежи в играх

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Работу ясельных групп в детских садах России могут продлить до 20:00

В ближайшие часы в Москву прибудут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле состоятся переговоры, на которых будут затронуты вопросы украинского урегулирования и другие сопутствующие темы.

Известно, что во время своих визитов в российскую столицу Уиткофф знакомится с русской кухней и любит гулять по городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАлексей ЛазаренкоРумина Кенжалиева

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика