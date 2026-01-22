22 января, 18:15Политика
Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву в ближайшие часы
В ближайшие часы в Москву прибудут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле состоятся переговоры, на которых будут затронуты вопросы украинского урегулирования и другие сопутствующие темы.
Известно, что во время своих визитов в российскую столицу Уиткофф знакомится с русской кухней и любит гулять по городу.
