В Госдуме предложили засчитывать весь период ухода за детьми в трудовой стаж без ограничений по их количеству и срокам декретов. Женщина сможет получать пенсионные баллы за каждого ребенка, если перед первым декретом она хотя бы немного поработала официально.

По словам депутата Светланы Бессараб, за первого ребенка должно начисляться 1,8 пенсионного балла за год ухода, за второго – 3,6, за третьего и последующих – 5,4 балла. При этом в 2026 году при средней зарплате можно будет заработать 4,3 балла.

