05 октября, 14:30Происшествия
Власти Китая выделили 28 млн долларов на ликвидацию последствий тайфуна "Матмо"
Власти Китая выделили 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий тайфуна "Матмо". Средства направят на восстановление поврежденных дорог, мостов, объектов водного хозяйства, плотин, школ, больниц и других объектов инфраструктуры в двух пострадавших провинциях.
В воскресенье, 5 октября, скорость ветра в эпицентре тайфуна составила 42 метра в секунду. Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна власти одной из провинций, оказавшихся в эпицентре стихии, эвакуировали из опасных районов более 150 тысяч человек.
