Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 14:30

Происшествия

Власти Китая выделили 28 млн долларов на ликвидацию последствий тайфуна "Матмо"

Власти Китая выделили 28 млн долларов на ликвидацию последствий тайфуна "Матмо"

Трое детей пострадали в аварии на улице Брусилова в Москве

Крупный пожар потушили на юге-востоке Москвы

Новости регионов: мраморные клопы атаковали Краснодарский край

Кровля здания обрушилась при пожаре на юго-востоке Москвы

Пожарные ликвидировали крупный пожар на юго-востоке Москвы

Крупный пожар произошел на юго-востоке Москвы

Спасатели эвакуировали единственную выжившую при восхождении на гору в Камчатском крае

Адвокат Бурнашкиной заявила о споре вокруг опеки над ребенком

Более 30 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Грузии

Власти Китая выделили 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий тайфуна "Матмо". Средства направят на восстановление поврежденных дорог, мостов, объектов водного хозяйства, плотин, школ, больниц и других объектов инфраструктуры в двух пострадавших провинциях.

В воскресенье, 5 октября, скорость ветра в эпицентре тайфуна составила 42 метра в секунду. Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна власти одной из провинций, оказавшихся в эпицентре стихии, эвакуировали из опасных районов более 150 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика