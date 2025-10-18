Форма поиска по сайту

18 октября, 10:15

Туризм

Российские туристы посетили Японию за 9 месяцев 129 тыс раз

Российские туристы посетили Японию за 9 месяцев 129 тыс раз

Российские туристы посетили Японию за 9 месяцев 129 тысяч раз. По словам туроператоров, рост интереса к стране связан с появлением новых дешевых авиабилетов и отменой виз в Китай.

Многие путешественники начали совмещать поездки в обе страны. Ориентировочная стоимость тура в Японию на сезон сакуры 2026 года с перелетом составляет от 210 до 250 тысяч рублей на человека при размещении в отелях 2–3 звезды. Туры без перелета на 7–8 дней можно приобрести от 110 до 120 тысяч рублей на человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

