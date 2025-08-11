Апелляция в Армении признала незаконным арест предпринимателя Карапетяна

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Апелляционный уголовный суд Армении назвал незаконным задержание предпринимателя Самвела Карапетяна, рассказала его адвокат Лиана Гаспарян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Она пояснила, что задержание Карапетяна было неправомерным, из-за чего предприниматель незаконно держался под стражей более девяти часов. Гаспарян добавила, что это одно из противоправных действий, допущенных в этом уголовном процессе.

Кроме того, суд первой инстанции не учел это обстоятельство при вынесении своего решения.

В середине июня в доме предпринимателя были проведены обыски. Сообщалось, что это случилось на фоне заявлений Карапетяна. Он выразил мнение, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики".

По его словам, было задержано около 45 человек, которые вышли на его поддержку. Самого бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти Армении, но он не признал вину.

Карапетяна 18 июня заключили под стражу на два месяца. Его адвокат заявляла, что защита будет подавать апелляцию и бороться за законные права бизнесмена.

В начале июля обыски проводились в головном офисе многопрофильной компании "Ташир", президентом и основателем которой является Карапетян. В Следственном комитете Армении сообщали, что процедуры связаны с уголовным делом об отмывании денег в особо крупном размере, полученных преступным путем, а также о неуплате налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере.

При этом 23 июля стало известно, что бизнесмен выиграл срочный арбитражный процесс против правительства Армении о национализации компании "Электрические сети Армении".

По итогам слушания республику обязали воздержаться от применения положений недавно принятых законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к компании, а также от дальнейших шагов по ее изъятию.

Кроме того, арбитраж пришел к выводу о необходимости применить срочные меры защиты, поскольку действия армянского правительства "вызывают серьезные сомнения в соблюдении соглашения о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром".

В тот же день армянское правительство заявило, что уважает данное решение, но планирует руководствоваться законодательством страны.

