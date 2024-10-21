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21 октября, 18:00

Политика

Новости мира: в молдавскую Конституцию могут внести поправки по итогам референдума

Новости мира: в молдавскую Конституцию могут внести поправки по итогам референдума

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Итоги референдума позволят Молдавии внести в Конституцию поправки о сближении с Евросоюзом. Об этом заявила действующий президент республики Майя Санду.

Более 50% участников проголосовали за вступление в ЕС. Однако, если смотреть по регионам, то стать частью европейского объединения хотят только 9 из 36. Референдум прошел одновременно с президентскими выборами в Молдавии. По итогам первого тура никто не набрал 50% голосов, поэтому 3 ноября будет второй тур.

Тем временем шторм "Эшли" обрушился на западную Шотландию. Скорость ветра местами достигала 35 метров в секунду, сообщили местные власти. Стихия повалила сотни деревьев и подняла многометровые волны. Кроме того, из строя вышли несколько железнодорожных линий. Данных о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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