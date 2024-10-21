Новости мира: более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз

Чуть более половины граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз на референдуме. Против – почти 49%. Это данные после обработки 100% протоколов. Вопрос в бюллетенях звучал так: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Идею референдума многие критиковали. Оппозиция убеждена, что это способ властей усилить свои позиции. Тем временем на президентских выборах объявили второй тур. Он назначен на 3 ноября. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Тем временем в американском Хьюстоне, штат Техас, как минимум четыре человека погибли после столкновения вертолета с радиовышкой. После удара начался сильный пожар. По словам спасателей, те, кто был на борту, не успели выбраться. По предварительной информации, среди них было трое взрослых и один ребенок. Расследованием будет заниматься Национальный совет по безопасности на транспорте.

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