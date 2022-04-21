НАТО назвала новую российскую ракету "Сатана – 2" – СМИ

Издание Washington Post сообщило, что в НАТО российскую ракету "Сармат" назвали "Сатана – 2". Telegraph заявил, что в Центре стратегических и международных исследований США "Сармат" считают самым разрушительным оружием на планете. Там опасаются, что одной такой ракетой можно уничтожить до 10 городов.

Издание также приводит слова члена британского парламента Джулиана Льюиса. Он напомнил, что у Запада и России уже давно есть все средства, чтобы многократно уничтожить друг друга. Так что новая ракета мало изменит существующий расклад сил.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

