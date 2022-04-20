Москва подсчитает вред, нанесенный экономике антироссийскими санкциями – Володин

Фото: depositphotos/Kordin
Москва подсчитает вред, нанесенный экономике антироссийскими санкциями. Странам Европы придется его компенсировать. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Страны Европы должны понимать следующее. <...> Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда – вопрос времени", – подчеркнул спикер федерального парламента.
Володин добавил, что Россия адаптирована к вызовам и может справиться с санкционным давлением. В то же время Западу необходимо взвесить все риски перед принятием новых ограничений, поскольку такие меры ставят крест на долгосрочных отношениях. В результате ряд стран может оказаться не готов к последствиям, которые затронут в том числе рынок энергоносителей.
Ранее администрация США не исключила вероятность введения новых санкций против России на этой неделе. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в настоящее время решение о введении нового пакета ограничений находится на рассмотрении.
Новые санкции против физических лиц из РФ накануне ввела Канада. В список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин, Мария Лаврова, Катерина Тихонова, Мария Воронцова и Екатерина Винокурова.
Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Евросоюз может ввести новые санкции против банков и энергетического сектора РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: