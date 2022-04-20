Москва подсчитает вред, нанесенный экономике антироссийскими санкциями – Володин

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Москва подсчитает вред, нанесенный экономике антироссийскими санкциями. Странам Европы придется его компенсировать. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Страны Европы должны понимать следующее. <...> Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда – вопрос времени", – подчеркнул спикер федерального парламента.

Володин добавил, что Россия адаптирована к вызовам и может справиться с санкционным давлением. В то же время Западу необходимо взвесить все риски перед принятием новых ограничений, поскольку такие меры ставят крест на долгосрочных отношениях. В результате ряд стран может оказаться не готов к последствиям, которые затронут в том числе рынок энергоносителей.

Ранее администрация США не исключила вероятность введения новых санкций против России на этой неделе. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в настоящее время решение о введении нового пакета ограничений находится на рассмотрении.

Новые санкции против физических лиц из РФ накануне ввела Канада. В список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин, Мария Лаврова, Катерина Тихонова, Мария Воронцова и Екатерина Винокурова.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.