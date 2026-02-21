Новости мира: вооруженные силы США заявили о готовности к операции против Ирана

Вооруженные силы США заявили о готовности к возможной военной операции против Ирана. Об этом сообщают мировые СМИ, ссылаясь на американских чиновников. Военные доложили президенту Дональду Трампу о готовности к потенциальным действиям. Окончательное решение о нанесении ударов глава Белого дома пока не принял.

Верховный суд США отменил большую часть торговых пошлин, которые Трамп вводил на товары из других стран. Судьи постановили, что хозяин Белого дома превысил свои полномочия. Решение может привести к искам компаний с требованием вернуть уплаченные миллиарды. Трамп заявил, что найдет способ ввести новые тарифы.

