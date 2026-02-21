График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 13:30

Новости мира: вооруженные силы США заявили о готовности к операции против Ирана

Новости мира: вооруженные силы США заявили о готовности к операции против Ирана

Новости мира: Трамп объявил о подписании указа о 10% торговой пошлине для всех стран мира

Российские бойцы начали осваивать новый беспилотник "Елка"

Российские войска освободили 8 населенных пунктов за неделю

Владимир Путин подписал закон об ответственности операторов связи

ВС РФ продвинулись в Днепропетровской области

Новости мира: Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Новости мира: Дональд Трамп уснул на первом заседании "Совета мира"

В России многодетные матери смогут оформить пенсию раньше установленного возраста

В Госдуме предложили установить на детских площадках камеры видеонаблюдения

Вооруженные силы США заявили о готовности к возможной военной операции против Ирана. Об этом сообщают мировые СМИ, ссылаясь на американских чиновников. Военные доложили президенту Дональду Трампу о готовности к потенциальным действиям. Окончательное решение о нанесении ударов глава Белого дома пока не принял.

Верховный суд США отменил большую часть торговых пошлин, которые Трамп вводил на товары из других стран. Судьи постановили, что хозяин Белого дома превысил свои полномочия. Решение может привести к искам компаний с требованием вернуть уплаченные миллиарды. Трамп заявил, что найдет способ ввести новые тарифы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

