Эксперты предупредили о санкциях за неправильно установленную камеру возле квартиры

Неправильно установленная камера видеонаблюдения у двери квартиры может стать причиной штрафа в 200 тысяч рублей или 2 лет лишения свободы.

Эксперты отмечают, что такие меры наказания могут быть применены, если камера фиксирует происходящее у соседних дверей или пространство подъезда. Это может рассматриваться как нарушение права на частную жизнь.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется направлять камеру только на вход в собственное жилье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.